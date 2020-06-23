28日無本地感染 泰研中日韓遊客免隔離

塔維辛稱，4類人可望容許入境但要隔離：1）在泰國有生意的投資者（至今約700人申請）；2）約2.2萬技術勞工；3）2000名與泰國人結婚者或永久居民；4）醫療旅客（目前已有約3萬人申請入境）。

迪拜將准有居留權者入境

他表示，短期商務客、獲政府邀請出席儀式或特別研討會的貴賓以及屬於「旅遊氣泡」的旅客則入境可以毋須隔離。他說，由於中日韓控疫理想，三國可能是首批可入境的旅客。

另外，中東迪拜周日（21日）宣布，將在下月7日起開放外國遊客入境，擁有迪拜居留權者昨日開始可以入境，國內公民和居民將可於今日（23日）起出境。當局稱，所有旅客都要在機場接受新冠病毒檢測，若結果呈陽性，就要隔離14日。若旅客能夠證明過去96小時曾接受檢測並呈陰性，可豁免在機場檢測。另外，旅客必須在到埗前購買旅遊保險，並下載當局的新冠病毒追蹤手機程式和填寫健康申報表。

（路透社/曼谷郵報/法新社）