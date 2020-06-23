分離勢力奪戰略島嶼 也門內戰惡化

也門多年來內戰的主角是獲國際承認且有沙特撐腰的政府與控制北部、獲伊朗支持的胡塞武裝。控制南部地區的「南方過渡委員會」（STC）去年加入反胡塞武裝聯盟，根據它與政府達成的協議，STC高層會加入內閣，部隊則被接管。不過，STC4月底以政府腐敗為由宣布跟政府決裂，隨即在南部控制區成立自治政府，令也門進一步四分五裂。

STC的部隊在過去的周末向位於也門東南約350公里的索科特拉群島（Socotra Island）發動進攻，奪取主島的政府設施和軍事基地，將駐當地部隊趕走並俘虜多名軍人，包括索科特拉省空軍司令。也門政府譴責行動是政變，形容襲擊是「暴民式行為」，「民兵以中度和強力武器襲擊政府建築和平民資產」；索科特拉省長馬魯斯（Ramzi Mahroos）則斥沙特和阿聯酋對局勢坐視不理，又聲言其部隊會反擊。

往運河必經 因多獨特物種列世遺

索科特拉群島位處亞丁灣及阿拉伯海之交，是途經蘇伊士運河歐亞貨輪幾乎必經之處，戰略地位重要。島上有很多獨特動植物，獲聯合國教科文組織列為世界遺產。

2014年底獲伊朗支持的叛軍胡塞武裝攻佔也門首都薩那（Sanaa），政府流亡，以沙特為首的中東聯軍2015年3月對胡塞武裝展開軍事行動，內戰持續至今估計有10萬至20萬人直接或間接死亡，近370萬人流離失所。路透社上周引述消息報道，沙特曾嘗試為STC和也門政府斡旋結束敵對，但STC否認獲接觸。報道稱，沙特不希望在面對胡塞武裝的同時又要與STC多開一條戰線。阿聯酋則於去年宣布中止參與也門事務，但在正式「撤走」前，阿聯酋卻在索科特拉島上興建了一座軍事基地，也為當地數以百計居民提供公民權，惹來也門政府不滿。

（路透社/BBC）