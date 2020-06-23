話你知：利比亞兩大勢力 歐美各有各撐

在聯合國斡旋下，HoR和GNC簽署和約，並合組「民族團結政府」，但因組閣無法談攏，HoR最終退出，並跟控制東部的軍閥哈夫塔爾聯手。哈夫塔爾獲沙特、阿聯酋、約旦、埃及和俄羅斯支持；民族團結政府則有土耳其力撐。歐洲對利比亞立場分歧，法國和希臘支持哈夫塔爾，意大利則支持民族團結政府。美國立場曖昧，雖然支持民族團結政府，但仍跟哈夫塔爾保持溝通。

美立場曖昧

哈夫塔爾曾在美國弗吉尼亞州北部生活多年，曾被中情局視為資產，去年4月更有報道指他曾跟美國總統特朗普通電話。部分人視哈夫塔爾為強硬對付伊斯蘭分子的強人領袖，但亦有評論指出，利比亞各派都有包庇極端伊斯蘭分子。哈夫塔爾失西方支持亦可能導致其陣營分裂，令利比亞局面更混亂。

（華盛頓郵報/半島電視台）

（世局解碼)