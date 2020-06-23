戰略港口攻防戰 利比亞暗戰掀新章 軍閥敗走 俄國埃及力抗土耳其　　

保油氣利益 蘇爾特成關鍵

哈夫塔爾（Khalifa Haftar）領導的「利比亞國民軍」（LNA，簡稱「國民軍」）去年4月展開西進攻勢，迅速逼近首都的黎波里（Tripoli），民族團結政府（GNA，簡稱「團結政府」）的高層被迫撤出。此後雙方圍繞的黎波里及附近地區激戰，到土耳其加強介入支援團結政府，後者近月反攻頻頻得手，本月初全面收復的黎波里的控制權，現已重新控制國內西部大部分地區。哈夫塔爾陣營只能退守蘇爾特（Sirte），希望保住附近的大型能源出口端。哈夫塔爾本月6日前往開羅會見埃及總統塞西，尋求達成停火協議，但團結政府據報不願予其喘息之機。

這番變化令76歲的哈夫塔爾地位漸見不穩。儘管聯合國利比亞支助團（UNSMIL）最近宣布，團結政府和國民軍的代表團正舉行第三輪談判，但團結政府及其靠山土耳其都放風，表明要將哈夫塔爾拒諸談判桌外。團結政府總理薩拉杰（Fayez al-Sarraj）此前表明，未來任何談判都不會有哈夫塔爾的位置，其武裝發言人格努努上周四（18日）重申，他們無法信任哈夫塔爾，「哈夫塔爾從來不是也永遠不會是和平的伙伴，他正帶領着一班嗜血罪犯的匪幫」。旋風式帶團出訪利比亞的土耳其外長恰武什奧盧同日亦稱，哈夫塔爾再無合法性，不應參與談判。

地位不穩 哈夫塔爾求助埃及

哈夫塔爾只能寄望外國盟友介入。其最主要支持者阿聯酋正組織泛阿拉伯陣營抗衡土耳其，當中跟利比亞東部接壤的埃及勢有重要角色。埃及總統塞西上周六（20日）表明，若土耳其支持的部隊攻擊戰略重鎮蘇爾特或Al-Jufra空軍基地，將是跨過「紅線」，觸發埃及直接軍事介入以維持邊境穩定。《耶路撒冷郵報》分析指出，哈夫塔爾的盤算是迫使美國認真考慮其停火要求，不過美國態度曖昧，土耳其則極力爭取華府支持。土耳其總統埃爾多安本月初稱，跟美國總統特朗普通過電話，在利比亞「部分議題」達成協議。

俄羅斯介入 惹美顧忌

俄羅斯近期增加在利比亞的動作，或令華府更添顧慮。美國空軍歐洲和非洲部隊指揮官哈利根上周表示，莫斯科上月增添一批戰鬥機到利比亞，如今已在當地執行任務，支援當地的俄羅斯僱傭兵，為歐洲和利比亞帶來「重大安全憂慮」。

專研利比亞政局的智庫Sadeq Institute創辦人戈馬蒂（Anas el-Gomati）向半島電視台稱，哈夫塔爾的支持者或會停撐出兵的黎波里，但仍願支持作戰下去，以維護他們在利比亞東部利益，以及蘇爾特以東的石油（和天然氣）資產。戈馬蒂指出，俄羅斯和阿聯酋在利比亞的投資不止哈夫塔爾，故他們或仍願撐這個軍閥，「但如果哈夫塔爾政治上變得令人尷尬難堪，我認為他們會放棄他」。

明報記者

（世局解碼)