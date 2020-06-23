未就新疆制裁華 特朗普認擔心貿易談判

「不應在談判期間突然拋出額外制裁」

Axios報道，特朗普上周五（19日）在白宮接受專訪時，被問到為何他沒有制裁涉及新疆再教育營的中共官員或組織，他回應說，中美正處於一項重大貿易協議的中間階段，認為不應在談判期間突然拋出額外制裁。他說：「我們一直忙着重大貿易協議，而我已達成一大協議，對方採購量可能達2500億美元。」他又稱：「我對中國加徵了關稅，這比你們能想到的任何制裁都嚴厲得多。」

美國去年對部分中國企業採取進口限制措施，也拒絕一些與新疆問題有關的中國官員入境，但未實施更嚴厲的經濟制裁。美國官員早前向路透社表示，他們自2018年底以來已考慮針對新疆問題制裁中國官員，但因為貿易和外交考量才按兵不動。

前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在新書披露，特朗普去年與中國國家主席習近平見面時尋求中國購買農產品以助他連任，特朗普亦表示支持習近平建再教育營。特朗普就此向Axios否認，表示「肯定不會在擠滿人的房內這樣說」。

（Axios）