特朗普集會冷清 抖音客KPOP迷自稱搞局

特朗普競選團隊否認有影響

特朗普的競選團隊本月11日在Twitter發文，宣傳集會可免費透過網站及手機登記，未幾有人在TikTok發布影片，呼籲登記領取門票，但不出席，吸引大批年輕TikTok用戶響應。CNN上周二報道，51歲網民勞普（Mary Jo Laupp）發布一段以#TikTokGrandma 為標籤的TikTok影片領導了這次行動，她在片中解釋如何預訂集會門票，但鼓勵民眾屆時不出席。該影片現有逾200萬人次觀看。兩名K-Pop樂迷周日向路透社表示，他們利用假名和假手機號碼登記。響應該行動的18歲紐約人霍夫曼（Erin Hoffman）稱，特朗普一直試圖以各種方式剝奪數百萬美國人的權利，「這是我能做到的抗議」。她與父母合共預訂了4張門票。

《紐約時報》引述4名知情人士報道，特朗普得悉集會出席人數少於預期感到震驚，看到場館內一排排空櫈時，更在後台向助手大叫大嚷。特朗普的競選團隊此前聲稱有逾100萬人登記領取門票，地方官員亦預期會場周邊將有10萬人聚集。特朗普競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）否認假索票影響出席人數，因門票採先到先得的原則，「登記參加集會者意味你已用手機回覆確認出席，且我們不停剔除假手機號碼，以計算可能出席人數」。

MSNBC節目主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）則認為出席率低無關惡作劇：「人們對特朗普的熱情減退，加上新冠病毒個案增加。特朗普競選團隊期望太高，使自己尷尬」。

（BBC/紐約時報/華盛頓郵報）