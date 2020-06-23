「特朗普倘連任 美國受不了」

大選拒投特朗普拜登

博爾頓在其新書及ABC的訪問中，描繪特朗普非常無知，常做出難以預測和不理性的決定，無法分開個人跟政治與國家利益。博爾頓認為特朗普不應當總統，也沒有能力勝任，「我希望歷史將記得他只是一個任期的總統，不會讓國家陷入無可挽回的沉淪之勢。我們能熬過一個任期，但若是兩個任期我就更擔心了」。他表示，不會在11月大選投票給特朗普，亦不會投給民主黨總統參選人拜登，他會在選票上寫上一名保守派共和黨人。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周日（21日）受訪，批評博爾頓在新書披露非常機密的資料，他不僅無法得到新書收益，亦有機會入獄，指出博爾頓所做的，就國家安全而言是相當嚴重的事，將要付出代價。至於博爾頓書中提及特朗普去年與習近平會面時，要求中國增購美國農產品，以協助他連任，納瓦羅形容指控「實在愚蠢」，強調特朗普是歷來對中國最強硬的美國總統。他稱當時他跟美國貿易代表萊特希澤都在現場，但均未聽過特朗普提出有關要求。

（美國廣播公司/衛報/CNN）