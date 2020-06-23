金正恩問博爾頓：你信任我嗎？

美國一直強調要朝鮮達至「完全的、可驗證的及不可逆轉的無核化」。朝鮮希望以「階段性、同步的措施」棄核，博爾頓2018年4月提出以「先棄核、後補償」的「利比亞模式」要朝鮮棄核，惹朝鮮不滿。利比亞領袖卡扎菲2003年宣布棄核，並容許聯合國人員檢查核設施。卡扎菲棄核後在2011年被獲西方支持的反對派推翻和殺害，朝鮮一直恐怕重蹈利比亞覆轍。朝鮮當年5月曾威脅取消峰會。

倡利比亞模式遭朝鮮狠批

博爾頓在書中記述了首次特金會情况。他憶述金正恩在首次峰會上繼續推動棄核換取撤銷制裁。他對於特朗普同意就「對等交換」的方式感到高興，並問及下一步會否是聯合國的制裁，惹博爾頓擔心朝鮮以為特朗普同意「階段性的棄核」。特朗普只稱持開放態度。

特朗普後來把話題轉向博爾頓：「約翰（博爾頓）曾是鷹派，現在是鴿派。」惹得哄堂大笑，博爾頓說：「總統當選很大程度是因為跟其他政客不同。他是個打破常規的人。我期待到訪平壤，肯定會很有意思。」

金正恩向他稱會受到親切歡迎，然後問他：「你可能感到難以回答，但你認為可以信任我嗎？」博爾頓形容問題棘手，只好說：「如果他（特朗普）信任你，我們將以此為起點邁進。」

特朗普接着稱指博爾頓常在霍士新聞鼓吹跟俄羅斯、中國和朝鮮開戰。金正恩說，常聽到博爾頓說朝鮮壞話，必定要拍照，以向朝鮮強硬派證明博爾頓並非壞人。博爾頓回答：「我可以去寧邊嗎？」寧邊是朝鮮核設施所在地。

（綜合報道）