博爾頓新書批對朝政策 「文在寅精神分裂」 青瓦台斥歪曲事實

博爾頓在書中大肆批評文在寅向朝鮮友好的政策，形容文在寅等韓國自由派的「陽光政策」只是不斷資助朝鮮的獨裁政權。博爾頓2018年4月出任國家安全顧問，他稱，首次「特金會」源於當年3月韓國總統府青瓦台國家安保室長鄭義溶到白宮向特朗普傳達朝鮮領袖金正恩有意與他會面的消息，不過到4月鄭義溶才承認是他首先向金正恩提出邀請特朗普會談的建議。博爾頓形容事件是韓國炮製的外交亂局，着眼於韓國改善對朝關係的「統一」議題多於美韓利益。

「峰會是韓國促成的亂局」

首次特金會準備並非一帆風順，博爾頓及國務卿蓬佩奧均質疑朝鮮對無核化的承諾。博爾頓認為，文在寅政府對特朗普誇大峰會的好處。他稱，文在寅同年4月向特朗普匯報與金正恩會面的情况，並力倡特金會在板門店舉行，隨後可舉行兩韓與美方的三方會談，即使及後地點改為新加坡，文在寅仍有意參與，但遭特朗普拒絕。博爾頓形容文在寅旨在「讓自己有上鏡機會」。

首次特金會當年6月在新加坡舉行，雙方只達成空洞的聲明。2019年初在越南河內舉行第二次特金會，博爾頓在書中稱團隊事前預備影片讓特朗普了解到河內峰會並不是非達成協議不可，以及要求朝鮮落實完全無核化的重要性。惟博爾頓亦憂慮特朗普為求蓋過當其私人律師科恩（Michael Cohen）的聆訊，不惜作出戲劇性的意外行徑，跟朝鮮達成有問題的協議。朝鮮提出放棄寧邊核設施換取撤銷制裁，美國堅持不可逆轉的無核化，雙方談判破裂。

博爾頓透露，會後數天鄭義溶與他商談，既讚揚特朗普拒絕金正恩的提議是正確，但又說金正恩拆卸寧邊核設施，是走向「不可逆轉」的無核化進程中「非常重要的第一步」。博爾頓認為，這反映文在寅的立場「精神分裂」。

青瓦台官員：博爾頓才精神分裂

鄭義溶昨發聲明，批評博爾頓的新書「並未傳達準確事實，書中大部分內容大幅扭曲事實」，造成危險先例，但未有具體引述所指內容。他又斥博爾頓單方面披露美朝雙邊核談判細節「違反基本外交原則」，將嚴重損害各方未來展開談判協商的誠信與意願，妨礙美韓同盟發展，促美國政府採取適當措施，防止類似危險事件發生，阻礙韓美同盟持續戰略發展。青瓦台亦另發聲明，指摘博爾頓以個人偏見與先入為主的觀點扭曲事實。對於博爾頓指文在寅的立場猶如「精神分裂」，青瓦台官員向路透社稱「也許博爾頓才有精神分裂」。

談特金情書 「金正恩感可笑」

博爾頓周日接受美國廣播公司訪問亦談及美朝關係。對於特朗普曾形容金正恩的來信是「情書」及兩人有「兄弟情」，主持人問博爾頓，特朗普是否真的相信金正恩喜歡他。博爾頓回答：「我沒有其他解釋，但我認為金正恩會對此感到可笑。」他指出，特朗普過去向傳媒展示來自金正恩的信，其實是朝鮮勞動黨宣傳辦公室的職員所寫，「但特朗普總把它們視為這段深厚友誼的證據」。博爾頓稱，即使兩人真的擁有深厚私人關係，也不會令金正恩放棄核武計劃。

（紐約時報/路透社/法新社）