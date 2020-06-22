民調造假 富士產經致歉

外判公司為增利潤「篤數」

富士電視台及《產經新聞》上周五（19日）公布事件。兩間傳媒去年5月起委託民調公司「Adams Communications」做民調，題目包括安倍政府的支持度，以及新冠疫情等時事議題，每次調查需隨機抽樣，以固網電話或手機訪問約1000名18歲以上國民。不過該公司私自將其中一半調查工作外判予京都通訊服務公司「日本Telenet」，而日本Telenet卻涉藉由更改實際訪問所得數據中的受訪者資料，憑空揑造新數據。按每次調查混雜逾百項假數據估計，由去年5月至今年5月的14次民調約涉及2500項假數據，佔整體數據約17%。涉事的日本Telenet員工透露，揑造數據為管理層授意進行，主要源於難以聘用足夠電話訪問員，同時為提高利潤。

富士電視台於本月12日揭發事件，但未有透露如何發現。公司稱對事件負有重責，今後將切實做好驗證。《產經新聞》亦民調的錯誤資訊致歉。

學者：令公眾失信心 助長假新聞

與日本《每日新聞》合作設立民調機構的埼玉大學社會調查研究中心負責人松本正生稱，現今民眾對陌生人來電抗拒日增，電話訪問成功機會減，調查機構或為控制成本而造假。立教大學傳理學教授砂川浩慶表示，問題民調題目均為輿論關心焦點，亦可作為政府施政優劣的參考指標，今次事件令公眾對民調失去信心，亦可能助長假新聞。

另外，《每日新聞》昨（21日）公布最新民調，顯示首相安倍晉三支持度由上月底的27%上升9個百分點至36%。對於國會議員河井克行夫婦上周涉賄選被捕一事，多達59%受訪者認為安倍有重大責任。

（朝日新聞/每日新聞）