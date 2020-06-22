英公園恐襲 3死3重傷 有案底利比亞難民 5吋刀刺遊人頸

事發於雷丁市中心的福伯里公園（Forbury Gardens）。上周六晚7時左右，警方接獲通報，稱公園內有多人被刀刺傷，數輛警車及救護車奉召到場，其間一名25歲男子以涉嫌謀殺罪當場被捕。警方稱案件已列為恐襲，目前無證據顯示涉案者有同黨。警方亦稱，肇事公園在襲擊發生前約兩小時舉行過「黑人的命也是命」示威活動，但無證據顯示襲擊與示威有關。

目擊者：持刀襲擊 呼不明字詞

20歲的目擊者沃特（Laurence Wort）向英國廣播公司（BBC）稱，事發時公園內很多人席地而坐，與親友飲酒作樂。其間獨自一人的兇徒約在他10米外突然大叫難以理解的字詞，然後繞著一群人狂奔，並以手中長約5吋的利刀施襲，刺中3人的頸部和腋下。兇徒再奔向沃特一行，及後因發現追不上，轉而襲擊另一群仍坐着的遊人，最終兩人中刀。疑犯發現所有人都在逃跑後，自己亦跑出公園。

《星期日鏡報》引述目擊者稱，一名警員以類似欖球擒抱的技巧將疑犯撲倒在地拘捕。

有精神問題 屬高風險犯人

英國傳媒引述執法部門消息報道，涉案者為利比亞難民薩亞杜拉（Khairi Saadallah），已獲英國政府庇護，此前曾犯案入獄。

英國全國懲教職員協會（NAPO）發言人稱，薩亞杜拉據悉有「嚴重精神健康問題」，正接受全國懲教服務監察，屬高風險犯人，但在疫情下並未有違規行為。有現場影片示，多名反恐人員及後前往相信為疑犯的寓所，引爆疑似爆炸品。附近居民需疏散。

首相約翰遜昨（21日）就事件召開緊急會議，表示震驚及惡心，向受害人親友致哀，並感謝到場處理的緊急人員。

（衛報/BBC）