明尼阿波利斯槍擊1死11傷

警方稱在凌晨12時37分接報，在酒吧及餐廳林立的亨內平大道南有數人中槍，初步調查指有人徒步向他人開槍，人們隨即四散，槍手離開現場。警方指一名男子中槍死亡，另外11人受傷，沒生命危險。

警方指明尼阿波利斯近日發生連串槍械暴力事件，由上周六下午至周日凌晨市內發生的5宗案件，有最少7人被槍傷。

西雅圖「示威自治區」拒警接觸傷者

紐約上周六深夜一場大型集會亦發生槍擊案，有9人受傷，其中一名17歲青年頭部中槍，情况嚴重。警方稱，當晚接獲一宗偷車案報告抵達現場，發現百計人聚集，有人奔向警員稱有人開槍，但警員當時未聽到槍聲，及後找到9名槍傷者，年齡介乎17至53歲。暫不清楚集會性質。

華盛頓州西雅圖反警暴示威者6月8日起佔領一間警局周邊地區成立「國會山自治區」。「自治區」上周六（20日）凌晨發生槍擊案，造成一死一重傷。警方凌晨2時半接報到場，但示威者拒絕讓他們接觸傷者，警員其後獲告知示威區醫護把兩名傷者送到醫院。醫院發言人指兩名中槍男子在凌晨約3時經私人汽車送抵醫院，當中19歲男子不治，另一人危殆，正接受深切治療。

（路透社/CNN）