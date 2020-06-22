炒最有權力檢察官 特朗普巴爾推責

接受副手接任 伯曼妥協辭職

伯曼的辦公室調查多宗涉及特朗普親信的敏感案件，包括其私人律師朱利亞尼。巴爾上周五（19日）突然沒有解釋下宣布伯曼將離任，改為新澤西州檢察官卡爾佩尼托署任，特朗普將提名證交會主席克萊頓（Jay Clayton）接任。伯曼隨後發聲明，表示未有辭職，亦無意在參院確認繼任人任命前離職。伯曼上周五晚向員工發電郵，解釋其決定，表明自己唯一關心的是要「保護檢察官辦公室及你們的工作」。伯曼上周六仍然有上班。

巴爾上周六致函伯曼通知特朗普的決定，信件措辭強硬。巴爾稱，原希望伯曼能合作確保過渡暢順，但豈料伯曼選擇將事件化作「公開表演」，因為對方顯示沒意辭職，特朗普已在巴爾的請求下解除伯曼的職務。巴爾同時不再堅持新澤西州檢察官署任，改由伯曼副手補上。伯曼上周六晚發聲明，表示因為巴爾按照正常法律程序委任其副手斯特勞斯補上，他將離職。伯曼又稱，對曾為曼哈頓聯邦檢察官並保護其傳統深感榮幸。

紐約南區聯邦檢察官被形容是美國最有權力的聯邦檢察官，今次巴爾跟伯曼的對峙，加深外界更關注巴爾治下的司法部將特朗普利益置於公眾之上。參議院民主黨領袖舒默批評特朗普及巴爾是「大話精」，表示將要徹查事件。

（華盛頓郵報）