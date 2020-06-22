多州鬆綁確診新高 專家質疑美國放棄控疫

佛州個案年輕化 推算將成新「震央」

除佛州外，密蘇里及內華達上周六新增個案亦見新高。南卡州、內華達及密蘇里分別錄得1155、452及375宗。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，新增感染個案趨年輕，更多20多歲及30多歲者中招。佛州衛生部上周六發出通知，建議人們避免超過50人聚集，50人以下的集會則實行社交距離及戴口罩。佛州的傑克森維爾是共和黨代表大會8月27日舉行的地點，總統特朗普將在可容納1.5萬人的場館發表演說。

根據費城兒童醫院PolicyLab的模型推算，佛州現時「已有所有標記顯示是下一個主要（疫情）震央」。

南部衛生官員尤其關注新增個案多是年輕人。上周五最少有100宗個案跟路易斯安那州立大學附近的酒吧區有關。在南卡州，21歲至30歲的確診個案自4月4日增加413%：在密西西比，官員稱有多宗個案都跟密西西比大學所在地牛津的派對有關。密西西比室內聚會上限只是20人，但一些年輕人違規開派對。

南卡州官員亦警告，一些年輕人感染後病情嚴重，而一些沒有嚴重症狀者可能感染家人及朋友。南卡州衛生部門醫生顧問特拉克斯勒（Brannon Traxler）稱，新增個案可被視為警告，年輕人並不是對新冠病毒免疫，也反映南卡州年輕人並不嚴格執行社交距離。不少大學計劃今秋讓學生回校園上課，《紐約時報》稱，這些涉及年輕人的群聚感染個案可能令大學感憂慮，尤其是秋天同時是流感季節的開始。

紐專家：無法想像美如何「收科」

美國個案不斷攀升之際，新西蘭及歐洲疫情已有受控迹象。美國總統特朗普已表明美國不會再停擺抗疫，各州亦加速鬆綁，近日疫情惹海外專家關注。新西蘭奧克蘭大學傳染病專家懷爾斯（Siouxsie Wiles）說：「美國看來真的放棄了。」他對多個州無視疫情重開感到難以置信，無法想像美國疫情會怎樣結束。歐洲的專家及評論界亦對美國整體的疫情應對感憂慮。瑞士的保守派報章《新蘇黎世報》日前說：「美國愈來愈接受新冠病毒個案的增幅。」

（紐約時報/華盛頓郵報）