競選集會1/3空櫈 特朗普怪示威者 稱「功夫流感」及減檢測可減確診捱批

稱百萬人求票 1.9萬人場地未坐滿

《紐約時報》報道，特朗普的競選團隊聲稱有逾100萬人尋求取得門票，但上周六集會時，有約1.9萬個座位的BOK中心最少三分之一座位空着；特朗普原定在場外舉行第二場演說亦因為人數太少提早取消。競選團隊傳訊主任默托（Tim Murtaugh）將集會參與人數減少，歸咎傳媒嚇走參與者以及反對特朗普的示威者阻擋人們進場。

疫情是特朗普演說焦點之一，他形容新冠病毒檢測是雙刃劍，稱增加檢測會令確診數目上升，因此要求減慢檢測速度。他又以中國功夫的英語諧音「Kung Flu」稱呼新冠病毒，他說﹕「我可以叫它為Kung Flu（功夫流感），我可以取19個不同名字。許多人稱它為病毒，許多人稱它為感冒，有什麼差別？我想我們有19或20不同名稱。」特朗普及其官員過去曾以「中國病毒」、「武漢病毒」稱呼新冠病毒，被批評種族歧視。其「功夫流感」惹來亞裔及民主黨人抨擊。

6職員集會前數小時確診

美國的確診個案已超越200萬，西部及南部近日個案亦急升（見另稿）。特朗普集會當天，俄克拉荷馬州錄得逾300宗新病例，確診數目突破1萬，有368人死亡、塔爾薩縣同日就有136宗新症，該縣共有2206宗病例，是州內最多確診個案的縣份。集會開始前數小時，競選團隊表示6名工作人員證實感染新冠病毒，已即時執行隔離措施，但令人進一步憂慮集會可能變成病毒超級傳播活動。政府官員隨後澄清，指特朗普要求減慢檢測的言論是開玩笑，強調美國在檢測方面領先全球，已完成超過2500萬個檢測。

公共衛生專家一直稱檢測及追蹤是控制疫情的關鍵，但特朗普過去屢次質疑檢測的需要。他在上周刊出的《華爾街日報》專訪中便說：「我個人相信檢測的效用是被誇大了。」他又稱美國的確診高踞全球，就是因為檢測太多。他在該訪問中更稱，一些人戴口罩只是為了反對他。

距離近未戴罩 參與者稱不信數據

大部分參與集會人士未有保持社交距離，只有少數人戴口罩。《衛報》報道，不少出席集會者都對疫情表示懷疑，會場外聚集民兵、販賣書籍的陰謀論者等。50歲的米勒（Christopher Miller）表示不擔心感染，「我們登陸諾曼第時也危險，現在我們要為孩子拯救國家。」自稱自然療法醫生的塞爾曼（Sherrill Sellman）表示對自己的免疫系統有信心，質疑美國疾控中心誇大確診數字：「我不相信那些數據，而我是受過教育的。」

（綜合報道）