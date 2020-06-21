巴西確診破百萬 世衛：全球進危險新階段

陸軍將領暫代衛生部長一職

巴西上周五新增54,771宗確診及1,206人死亡，累計1,032,913人染疫，48,954人死。有專家更指，由於巴西欠缺廣泛病毒檢測，實際感染人數相信至少300萬。博索納羅強調經濟比人命重要，鼓勵各州盡早重啟經濟活動，4月時解僱與他在抗疫上不和的衛生部長曼代塔。該職現由沒有醫學背景的陸軍將領帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）暫代，他還委任20名軍官擔任高職。

曼代塔接受法新社訪問時，對衛生部「軍事化」感到失望，「醫生對戰爭了解不多，將領對衛生也不太了解，但歷史會作出裁決」。他指出，衛生部最近修改了統計方法，質疑數字是否仍可信，認為已破壞民眾對該部門的信任，「不幸的是，他們失去基於數據、透明度和全面披露的公信力」。世界衛生組織表示，上周四（18日）全球錄得15萬宗新增確診個案創下新高，其中近半來自美洲，總幹事譚德塞形容全球現正進入危險新階段。

（路透社/法新社）