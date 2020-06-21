受壓反種族主義浪潮 強生停售兩類美白產品

強生表示，旗下Neutrogena Fine Fairness及Clean & Clear的Clear Fairness系列淡斑產品將會停產和出貨，但有關貨品會繼續售賣直至售罄。強生在聲明中稱，公司部分產品名稱或淡斑產品所標榜的功效，給人白皙膚色更勝原本個人獨特膚色的印象，「這從來不是我們的本意，健康肌膚就是美」。Neutrogena Fine Fairness的廣告聲稱能讓用家「更徹底美白」。

重推符合不同膚色膠布

今次是強生第二度修改產品以表達反種族主義立場，強生上周宣布旗下品牌Band-Aid將會推出不同膚色版本的膠布，強調「會與我們的黑人同事、合作者及社區團結一致，對抗種族主義、暴力和不公正」。Band-Aid在2005年曾推出適合不同種族膚色人士使用的膠布，但其後稱市場乏人問津停產。提倡種族平等組織Race Forward的研究副總裁阿波隆（Dominique Apollon）表示，強生停售美白乳液及重新引入該膠布的決定是正面的，但姍姍來遲。

一些企業最近被批評聲稱支持「黑人的命也是命」運動，但仍銷售號稱有亮膚效果的產品。逾1.1萬人近日聯署請願，要求英國與荷蘭跨國公司聯合利華（Unilever）在印度及中東停售旗下一款名為Fair & Lovely的亮膚產品，當中廣告顯示深膚色女士用了該產品後，膚色變淡，被指宣傳「反黑情緒」。

有以黑人作「招牌」的產品近日也要修改名稱或商標，免被指種族歧視。桂格燕麥早前宣布旗下以「黑人阿姨」作商標的品牌Aunt Jemima將會「退休」，大米品牌Uncle Ben、穀類食物品牌Cream of Wheat、鬆餅、糖漿品牌Mrs. Butterworth's和黑人牙膏品牌持有者高露潔皆表示，將會重新審視產品。

（紐約時報/路透社）