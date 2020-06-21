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2020年6月21日星期日
國際要聞
查特朗普親信期間 檢察官突被撤 表明無意辭職 外界懷疑涉政治干預司法
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紐約‧布魯克林大橋示威
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【明報專訊】美國多地上周五舉行不同活動，以紀念標誌黑奴解放的「六月節」。圖為紐約市布魯克林大橋有民眾參與遊行，抗議種族不平等的問題。
（新華社）
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