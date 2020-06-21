反警暴疫情陰霾下 特朗普競選集會料10萬人聚集

會場量體溫 不要求保持社交距離

塔爾薩（Tulsa）競選集會會場可容納1.9萬人，特朗普的競選團隊表示會量度出席者的體溫，並提供潔手液和口罩，但不會要求他們保持6呎社交距離。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）上周五稱，不會要求出席者戴口罩，她自己亦不會戴。有當地社區組織及商戶入稟法院，要求主辦單位按疾病控制及預防中心（CDC）建議，強制實施社交距離措施或取消集會。當地最高法院上周五指出，該州已重啟經濟活動，在現行規定下，保持社交距離與否由個人和企業自行決定。

俄克拉荷馬州是最早解封的州份之一，惟近日新增病例回升。塔爾薩衛生部門主管達特（Bruce Dart）曾表示，憂慮集會成為「超級傳播者」活動。全國廣播公司（NBC）亦引述消息報道，國立過敏與傳染病研究院總監福奇與白宮抗疫應對協調官員比爾克斯，都曾向內部表明對在室內舉行集會感憂慮。

過千人會場附近慶祝六月節

在會場附近，有過千人上周五聚集在曾發生白人屠殺黑人事件的格林伍德（Greenwood）區，慶祝紀念黑奴解放的「六月節」。該市市長拜納姆上周四宣布在會場一帶實施宵禁，但拜納姆翌日下午表示，按特勤局建議解除宵禁令。當地官員預計屆時有10萬人聚集，包括反種族主義示威者及反警暴者。當局調配約250名國民警衛隊成員，協助警員維持會場一帶治安。

另外，特朗普上周四（18日）在Facebook和Twitter發布一段假新聞報道片段，片中一名白人男孩追逐黑人男孩，標題為「受驚的小孩逃離種族主義者嬰兒」，影片後半部顯示兩個孩子擁抱，暗示「報道」斷章取義。事實上，該影片由其中一名男孩的父親去年發布，他投訴特朗普侵犯版權，最終Facebook和Twitter上周五刪除特朗普發布的影片。

（華盛頓郵報/華爾街日報/CNN）