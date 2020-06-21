巴爾被批將司法部政治化

納德勒上周二（16日）表示，將有兩名檢察官到聽證會作供，包括曾參與「通俄門」調查的澤林斯基（Aaron Zelinsky），以及前司法部反壟斷部門律師伊萊亞斯（John Elias），前者將就司法部今年初推翻特朗普好友兼幕僚斯通（Roger Stone）的量刑建議作供。在「通俄門」調查中，斯通去年底被判欺騙國會等罪名成立。特朗普2月抱怨斯通受司法不公待遇後，司法部高層推翻原本的量刑建議，觸發4名檢察官全數退出此案，澤林斯基是其中之一。巴爾被指干預司法部，以降低量刑建議。

被指介入弗林案件

巴爾後來亦被指介入同樣涉「通俄門」調查的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）案，包括在今年初委託外部檢察官重新審視此案，司法部到5月宣布撤銷對弗林的刑事檢控。弗林此前曾承認就與俄羅斯大使接觸一事作假證供，直至今年初撤回認罪協議。

伊萊亞斯則自特朗普上台至2018年底期間，出任司法部反壟斷部門的代理幕僚長。納德勒稱，他將就「反壟斷部門出於不當動機的行為」作供。在他在任期間，反壟斷部門曾處理有政治爭議的案件，包括阻止電訊業巨擘AT&T收購時代華納（Time Warner），該案持續至去年初，最終司法部敗訴。巴爾上任後，司法部去年9月宣布就4間車廠與加州政府達成廢氣排放協議一事，調查有否違反反壟斷法，特朗普此前多次批評有關企業的做法。該調查最終在今年2月無疾而終。

（金融時報/Politico）