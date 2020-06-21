查特朗普親信期間 檢察官突被撤 表明無意辭職 外界懷疑涉政治干預司法

巴爾晚上9時許發出新聞稿，宣布60歲的伯曼（Geoffrey Berman）將離任紐約南區聯邦檢察官一職（亦被稱為曼哈頓聯邦檢察官），並會由新澤西檢察官卡爾佩尼托（Craig Carpenito）自7月3日起署任，以待參議院確認繼任者的提名。他稱當局會提名現任證券交易委員會主席克萊頓（Jay Clayton）接任，一反檢察官通常由其首席助理頂替的慣例。

事件很快演變成「羅生門」，兩小時後伯曼透過辦公室發言人發表聲明，暗示自己是「被辭職」。他表示，自己是從新聞稿才得悉要「離任」，說：「我不會請辭，也沒有意願辭去這個由紐約南區地區法院法官任命的職位。」他強調只有在總統提名人選獲參議院確認後才會離任，「在此之前，我們的調查會不受拖延或阻撓下進行」。

起訴科恩惹特朗普不滿

伯曼自2018年1月上任以來便勇於查辦權貴，曾負責特朗普多名親信案件，像是起訴前私人律師科恩（Michael Cohen）。《紐約時報》引述消息人士報道，特朗普跟部分顧問商討革除伯曼已有一段時間，指出曼哈頓檢察官辦公室之前起訴科恩，令特朗普不滿。科恩因違反選舉財務法及向國會作偽證罪成，2018年被判囚3年。另外，伯曼還積極調查「烏克蘭門」風波，曾起訴朱利亞尼（Rudolph Giuliani）前生意拍擋帕爾納斯（Lev Parnas）和弗魯曼（Igor Fruman），指他們成立空殼公司，隱藏秘密資金來捐獻給支持特朗普連任的超級政治行動委員會（Super PAC），但外界更關注的是他們涉嫌協助朱利亞尼企圖搜挖民主黨總統參選人拜登和其子在烏克蘭的「黑材料」。伯曼的團隊另正調查朱利亞尼本人的商業交易。

提名人選無檢察官經驗

《紐約時報》引述知情者透露，是巴爾要求伯曼辭職，但後者拒絕。《華爾街日報》引述司法部官員報道，2017年由特朗普任命為證交會主席的克萊頓，向華府官員透露有意離任，並有興趣接任曼哈頓聯邦檢察官，巴爾贊同這想法，隨即提議伯曼接手主管司法部民事部門，卻被拒絕。克萊頓雖是企業律師出身，但全無訴訟律師或檢察官經驗，惹來資歷是否合適的質疑。

（紐約時報/華爾街日報/NPR）