聯國未促查美種族歧視 團體批華府施壓

淡化措辭 删國際調查不提美國

54個非洲國家因應美國警察涉嫌濫用暴力害死黑人弗洛伊德，向聯合國人權理事會提交了決議草案，原促請呼籲成立獨立國際委員會，作出最高層次的獨立調查，將肇事者繩之以法。當地時間周五（19日）下午表決草案前，當中措辭強烈內容一再被淡化，最初删掉「呼籲國際調查」，到了周五中午已不再提美國。最新版本是，敦請巴切萊特「準備一份關於系統性種族主義，執法機關針對非洲人、非洲裔的違反國際人權法的報告」，該報告須特別關注「弗洛伊德、其他非洲人與非裔人士之死衍生的那些事故，問責與賠償受害者」。

美國公民自由聯盟（ACLU）人權主任達克瓦爾批評美國藉着欺凌別國，淡化決議案的歷史性，使之免受國際調查，再一次背棄了警暴犧牲者與黑人。國際人權組織「人權觀察」日內瓦分部主任費希爾（John Fisher）警告，這樣做使決議案變得含糊無意義。

（法新社/路透社）