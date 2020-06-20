今重啟競選集會 警告示威者勿干擾

今日的集會原定周五舉行，但由於撞正慶祝黑奴解放的「六月節」，加上集會城市塔爾薩1921年曾發生白人屠殺黑人事件，集會遂順延一天舉行。特朗普在訪問中吹噓自己令「六月節」更普及。

吹噓自己令「六月節」更普及

塔爾薩市長拜納姆周四（18日）宣布市中心集會會場一帶周四至周六每天晚上10時至翌晨6時實行宵禁，另將於周六的集會結束後到周日早上6時宵禁。特朗普昨警告示威者：「敬請任何示威者、無政府主義者、煽動者、搶掠者、流氓見諒，你們在這兒不會得到像紐約、西雅圖，或明尼阿波利斯那樣的待遇。這將是截然不同的光景！」

特朗普:有人戴罩或為表不滿

在《華爾街日報》專訪中，記者指出特朗普曾批評民主黨總統參選人拜登以至部分記者戴口罩，問他：「你認為（戴口罩）是對你抗議嗎？你認為別人戴口罩是展示對你的不滿？」特朗普答：「可能是。」

應否戴口罩在美國已變成兩極化的政治議題。南加州奧蘭治縣的共公衛生官員因下口罩令而收到恐嚇，上周請辭。眾議院內戴口罩儼如不成文慣例，惟部分共和黨人始終拒從。《華盛頓郵報》引述消息指，眾議院議長佩洛西周二（16日）已下令全體委員會主席要求出席聽證會者戴口罩，並會阻撓不戴口罩者入場，預料將引發兩黨衝突。

過去一周亞利桑那、佛州和得州等地感染個案回升。其中，開始解除封城措施的加州周三單日新增達3455宗，周四（18日）起強制在公眾場所、職場、行人道、公共運輸、升降機戴口罩，飲食、參與彼此相距6呎的戶外運動可豁免。密歇根、紐約、緬因、特拉華、馬里蘭州已實施口罩令。

（華爾街日報/美國廣播公司/華盛頓郵報）