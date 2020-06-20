一周兩「叛變」 特朗普誓言整頓最高院 指判決有政治動機 力爭保守派票

俗稱「追夢者」的DACA計劃在奧巴馬時代設立，允許在兒童時期被帶到美國的非法移民在美求學或工作，暫時免被驅逐出境。特朗普政府批評奧巴馬非法使用行政權力，2017年宣布廢除。最高法院周四以5比4，宣布維持下級法院裁決，即特朗普政府做法並不合法，贊成者包括保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）及4名自由派大法官。羅伯茨在判辭指，政府有權終止該計劃，但沒跟隨正確規則和程序。

特朗普：顯示需新最高院大法官

特朗普隨即在Twitter發文，斥最高法院「可怕兼有政治動機的」裁決有如朝共和黨人及保守派的臉轟槍，又稱最高法院近期的裁決以至去年裁定政府不可在人口普查加入公民身分問題，都顯示「需要新的最高法院大法官」。

共和黨人將矛頭直指羅伯茨，參議員克魯茲（Ted Cruz）斥他藉法院「實現他所希望的政策成果」；參議員科頓（Tom Cotton）則稱其決定為「政治判斷」。羅伯茨是共和黨總統小布殊提名的法官，過去曾在關鍵案件支持自由派，例如2012年裁定「奧巴馬醫改」的核心內容合憲，以及阻止政府在人口普查加入公民身分問題等。

9‧1前公布新名單 稱恐失擁槍權

特朗普承諾會在9月1日前，公布新的保守派大法官提名人選名單，直言：「我們需要更多法官，否則將失去（確立擁槍權的）第二修正案及其他一切。」他在2016年大選亦曾公布11人的名單，作為填補已故保守派大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）空缺的人選。有分析指此舉旨在向保守派保證，他會挑選他們喜歡的人選，當時成功爭取一些原本對他有所保留的右翼人士支持。其對手拜登雖沒提出類似名單，但亦表明會任命首名黑人婦女和支持墮胎權的人進入最高法院。

羅伯茨：法官司法獨立非政客

特朗普上任以來已提名兩名保守派大法官，包括戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh），前者在本周初裁定的性小眾職場歧視案中亦投下贊成票。目前保守派以5比4的優勢在最高法院佔上風，但外界預料現年87歲的自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）將在未來幾年退休，故下任總統極有機會任命大法官。2018年曾有報道指，特朗普希望任內委任4名大法官，以令最高法院更傾向保守派。

不過，本周裁決卻顯示特朗普想透過任命大法官左右高院判決的如意算盤打不響。羅伯茨屢強調，法官不是穿上法官袍的政客，跟兩黨議員不同。一名聯邦法官2018年針對特朗普限制庇護的措施作不利裁決，特朗普罵法官是「奧巴馬法官」，羅伯茨當時罕有反駁，表明法官不受任何總統左右，強調司法獨立。《華盛頓郵報》分析認為，在民主共和兩黨均把最高法院塑造為競選議題下，近期的裁決正好印證羅伯茨長年的主張。

（綜合報道）