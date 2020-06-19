巴西亞馬遜原住民領袖染疫亡

年約65歲的帕雅坎（Paulinho Paiakan，圖）是卡亞波（Kayapo）族領袖，在1980年代帶領反對在亞馬遜興建美山水壩（Belo Monte）運動而知名。他和其他原住民團體、國際社運人士和名人支持者組成聯盟，在1989年發起名為Altamira集會反對水壩項目。但他1992年被一名白人女學生指控強姦，1998年被判入獄6年，聲譽蒙污。

「巴西原住民協會」（APIB）稱許他為「父親、領袖和戰士」。環保組織 Planet Amazon創辦人布魯赫（Gert-Peter Bruch）讚揚他拯救亞馬遜的努力。APIB指有近5500名原住民受感染，287人死亡，原住民感染新冠病毒的死亡率達12.6％，比全國平均死亡率6.4％約高出一倍。

洪都拉斯總統入院

另外，洪都拉斯的總統埃爾南德斯周二確診感染後，周三入院接受治療，該國有逾9000宗病例，322人死亡。其他拉美國家的疫情亦嚴重，秘魯確診數在周三達到24萬宗，超越意大利，死亡人數亦逾7000。阿根廷5月逐步解封後，確診數字過去一個月急增3倍，包括不少政客。總統費爾南迪斯周三開始自我隔離，以防萬一。

（法新社/路透社/紐約時報）