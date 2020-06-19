巴西亞馬遜原住民領袖染疫亡

【明報專訊】拉丁美洲的新冠疫情未有受控，其中巴西的確診個案昨日直逼百萬大關，已有超過95萬宗、逾4.6萬人死亡，疫情嚴重程度僅次於美國，該國一名致力保育亞馬遜雨林的著名原住民領袖亦因感染新冠病毒於周二病逝。
年約65歲的帕雅坎（Paulinho Paiakan，圖）是卡亞波（Kayapo）族領袖，在1980年代帶領反對在亞馬遜興建美山水壩（Belo Monte）運動而知名。他和其他原住民團體、國際社運人士和名人支持者組成聯盟，在1989年發起名為Altamira集會反對水壩項目。但他1992年被一名白人女學生指控強姦，1998年被判入獄6年，聲譽蒙污。
「巴西原住民協會」（APIB）稱許他為「父親、領袖和戰士」。環保組織 Planet Amazon創辦人布魯赫（Gert-Peter Bruch）讚揚他拯救亞馬遜的努力。APIB指有近5500名原住民受感染，287人死亡，原住民感染新冠病毒的死亡率達12.6％，比全國平均死亡率6.4％約高出一倍。
洪都拉斯總統入院
另外，洪都拉斯的總統埃爾南德斯周二確診感染後，周三入院接受治療，該國有逾9000宗病例，322人死亡。其他拉美國家的疫情亦嚴重，秘魯確診數在周三達到24萬宗，超越意大利，死亡人數亦逾7000。阿根廷5月逐步解封後，確診數字過去一個月急增3倍，包括不少政客。總統費爾南迪斯周三開始自我隔離，以防萬一。