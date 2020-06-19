擊斃拒捕黑人 美警控謀殺可判死

布魯克斯當天在車上睡着而阻擋一間Wendy's餐廳的行車道，被警員拘捕時反抗和搶走電槍發射，最終被擊斃。亞特蘭大地區檢察官霍華德（Paul Howard）稱布魯克斯當日逃跑時，在距離逾5.5米被羅爾夫從後開兩槍，其中一槍打穿其心臟。霍華德認為，布魯克斯是在沒對警員構成即時死亡或嚴重受傷威脅時被槍擊。霍華德稱警員禁止在疑犯逃走時使用電槍：「因此當然也不可向逃跑的人開真槍。」

霍華德指警員當日從未向布魯克斯宣告他已被捕，當布魯克斯中槍倒地後，羅爾夫用腳踢他兩次；另一名在場警員布羅斯南（Devin Brosnan）承認曾踏在布魯克斯肩膀上，兩警都沒即時提供急救。

檢察官：不可向逃跑者開真槍

案發後被革職的羅爾夫除被控重罪謀殺，亦被控使用致命武器襲擊和違反就職宣誓；被停職的布羅斯南則被控嚴重襲擊和違反就職宣誓。布魯克斯家人歡迎當局對涉案警員的控罪。

（路透社/法新社）