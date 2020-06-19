前記者撰書揭英掩飾殖民黑歷史

揭英囤積百萬份未解封歷史文件

科貝恩周四（18日）在《衛報》撰文，憶述他在2013年發現英國外交部囤積近120萬份歷史文件，有關文件可追溯到1662年，涉及奴隸貿易、波耳戰爭、兩次世界大戰、冷戰以至英國加入歐洲單一市場等。他指出這些文件應被解封並交到國家檔案館。當時國防部亦被揭發囤積逾6.6萬份歷史文件，許多涉及北愛爾蘭衝突。

指英去殖期間燒大量「尷尬」文件

他指出，大量大英帝國晚期的文獻在去殖民化過程中被摧毁，當時殖民地官員會填寫「銷毁證明」，宣稱他們已處置敏感文件。例如1947年印度脫離英國殖民獨立時，官員就焚燒可能令英政府尷尬的文件。

殖民地的文件被分成兩類，其中一類移交至獨立後的政府，另一類則會被銷毁或運回英國，有關程序後來獲稱為「遺產行動」（Operation Legacy）。1961年，殖民大臣麥克勞德（Iain Macleod）發布指示，要求將任何有可能令英政府、其軍人、警察或公務員尷尬、損害情報來源、或可由獨立後的政府「不道德地」使用的文件銷毁或偷運回英國。指示亦提及銷毁文件的方式，如焚燒紙張時「應將其化為灰燼」。1940年代末至1970年代初，這項行動在全球各地進行。

布里斯托市示威者推倒奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston）雕像，被視為今次示威標誌時刻之一，被斥是「歷史修正主義」。科貝恩指出，雕像在1895年豎立之際，正值英國對其帝國憂心忡忡，面對美國及德國的挑戰。英國政府於是在各地豎立帝國早期的「英雄」雕像以鼓舞人心，那時候的造像運動才算歷史修正主義。

（衛報）