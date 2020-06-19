殖民主義成抗爭箭靶 牛津學院通過拆羅德像

設獨立委會查遺留問題

奧里爾學院（Oriel College）是牛津第五古老學院，創立於1326年。學院發言人周三發表聲明，宣布學院的管理機構通過支持移除羅德像，稱決定是「經過深思熟慮的辯論和思考作出的，且充分意識到這可能對英國與全球產生的影響」。聲明指出，該學院會成立獨立調查委員會檢視羅德的歷史遺產問題，如羅德獎學金，以及會檢視如何提高非裔、亞裔和其他少數族裔的本科生、研究生等的入學率和出席率，並會評估學院如何在21世紀實現多元承諾。不過羅德像不會即時移除，因學院要就有關計劃法規作諮詢。

牛津地區議員籲放博物館

羅德是19世紀英裔南非礦業大亨和政治家，他設立的羅德獎學金曾助大批外國學生到牛津進修，惟他主張在非洲建立殖民統治，推動種族隔離政策和剝削鑽石礦勞工，惹來非議。

早在2016年，牛津大學一批學生響應南非開普敦大學發起的「打倒羅德」運動，要求校方拆除羅德像，最近兩周受美國黑人弗洛伊德之死影響，再度掀起拆羅德像的聲音。

「打倒羅德」運動的成員表示，奧里爾學院支持拆像的宣布令他們感到「有希望」，但仍保持審慎，直至學院真正移除雕像為止。代表牛津地區的國會議員莫蘭（Layla Moran）稱這是「正確決定」，並呼籲將該雕像擺放在博物館，讓人們了解英國的歷史，「我希望這代表一個真正的轉捩點，其他機構會仿效奧里爾學院，拆除奴隸販子和白人至上主義者的雕像」。牛津大學近代史教授吉爾德（Robert Gildea）早前宣布，伍斯特學院的管理機構已投票決定拆除雕羅德並之放入博物館；另外3間學院的院長亦表態支持「打倒羅德」運動。

英官斥短視 促學習歷史非「編改」

英國大學事務大臣康蘭（Michelle Donelan）周三反對拆像，稱該運動「短視」，認為人們應從歷史中學習，而不是「編改」歷史。牛津大學校長理查森（Louise Richardson）上周警告不要「隱藏」歷史，認為應考慮當時的歷史背景作判斷，「我們要面對歷史，我個人看法是隱藏歷史無助於通往開明」。

（衛報/BBC）