美反政府激進右翼Boogaloo冒起受關注

現役空軍中士卡里略（Steven Carrillo）周三被控上月29日在加州奧克蘭反警暴示威期間，在法院外殺害一名保安人員。

法庭文件指他在偷來的車上，用血寫「Boog」一字。聯邦調查局稱，「Boogaloo」正是極端分子用來指涉暴力起義的字眼。

屢於和平示威生事

除了加州外，得州、內華達和科羅拉多州的聯邦檢察官最近對一些自稱Boogaloo支持者提出刑事檢控，拘捕時通常都檢獲武器及爆炸品。有研究極端組織的專家指出，Boogaloo像是暴力反政府意識形態多於是一場正式運動。研究人員無法確定其領導者、總部或指揮機構，只有鬆散的附屬社交網站專頁。

學者數月來都警告Boogaloo成員的潛在危險，近期看到他們穿著夏威夷襯衫、拿着軍用步槍出現在示威現場，更令研究者警覺。

Boogaloo的名字源於1984年一齣電影，成員用來描述跟政府及執法者的武裝對抗，甚至有點像內戰。BBC稱，追隨者多相信兩個主張：武力推翻政府及對槍械的堅定支持。

（華盛頓郵報/BBC）