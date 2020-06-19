美反政府激進右翼Boogaloo冒起受關注

【明報專訊】美國總統特朗普和部分高官在缺乏證據下，屢指摘左翼組織煽動暴力，但一些激進右翼組織近日更受專家和司法人員關注。在社交網站誕生的極右運動「Boogaloo Bois」，最近數周變成具體威脅，組織部分支持者更在和平示威之中引發暴力事件。
現役空軍中士卡里略（Steven Carrillo）周三被控上月29日在加州奧克蘭反警暴示威期間，在法院外殺害一名保安人員。
法庭文件指他在偷來的車上，用血寫「Boog」一字。聯邦調查局稱，「Boogaloo」正是極端分子用來指涉暴力起義的字眼。
屢於和平示威生事
除了加州外，得州、內華達和科羅拉多州的聯邦檢察官最近對一些自稱Boogaloo支持者提出刑事檢控，拘捕時通常都檢獲武器及爆炸品。有研究極端組織的專家指出，Boogaloo像是暴力反政府意識形態多於是一場正式運動。研究人員無法確定其領導者、總部或指揮機構，只有鬆散的附屬社交網站專頁。
學者數月來都警告Boogaloo成員的潛在危險，近期看到他們穿著夏威夷襯衫、拿着軍用步槍出現在示威現場，更令研究者警覺。
Boogaloo的名字源於1984年一齣電影，成員用來描述跟政府及執法者的武裝對抗，甚至有點像內戰。BBC稱，追隨者多相信兩個主張：武力推翻政府及對槍械的堅定支持。