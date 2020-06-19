爆料書籍非首見 司法部出手罕有

專家：難阻內容曝光 或罰款

司法部周二入稟指控博爾頓未完成新書出版前的機密資料審查，要求法院沒收其出版收益，並命令其要求出版社中止出版；周三稱書中機密內容曝光將損害國家安全，促請法院緊急頒命禁止出版社及商店散播該書，警告可能起訴博爾頓。博爾頓的代表律師上周於《華爾街日報》撰文，指國家安全委員會（NSC）官員審查書稿後，到4月底表明無須再作修改，但白宮遲遲未明言審查完成，如今才突稱有問題，質疑當局借國家安全為名噤聲。

曾代表擬出書政府僱員的律師扎伊德（Mark Zaid）稱，按最高法院就憲法第一修正案保障出版自由的裁決，政府料無法阻止新書出版，以免違反事前限制（prior restraint）原則，但出版後博爾頓仍可能因披露機密遭罰款，而他本應就審查時間提訴而非直接出版。美國公民自由聯盟（ACLU）言論、私隱與科技計劃總監維茨納（Ben Wizner）亦認為政府入稟無阻書中內容曝光。

（紐約時報/MSNBC）