共和黨人謀大選倒戈 新書內容添彈藥

有共和黨人員正籌謀建立新的超級政治行動委員會（Super PAC），以推動共和黨選民在11月總統大選時改為投給民主黨參選人拜登。該組織明言其宣傳策略會輔助配合另一反特朗普組織「林肯計劃」（Lincoln Project），後者由現總統高級顧問康韋的丈夫帶頭。

支部前主席策反 針對游離州份

籌備成立的委員會名為「右側PAC」（Right Side PAC），其一創辦人博爾赫斯（Matt Borges）是共和黨俄亥俄州支部前主席，他表示目標是找出全國原先支持特朗普、但對其任內表現失望的選民，說服他們投給拜登。其計劃是利用數碼、郵件和電話來接觸選民，首要目標是關鍵游離州，例如密歇根、威斯康星、賓夕法尼亞、亞利桑那、北卡州和佛羅里達。2017年7月時上任10日後被炒的前白宮通訊主任斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）是成員之一。

博爾赫斯明言，「右側」的定位是對另一組織「林肯計劃」的補充，後者更重視電視廣告和更廣泛的傳訊。「林肯計劃」由康韋丈夫喬治（George Conway）領軍，以及幾個知名的共和黨營運人才。另有一個類似組織名為「共和黨選民反對特朗普」，5月成立，專注於爭取住在各大城市市郊的高教育程度白人支持拜登。

布朗大學政治學系教授席勒（Wendy Schiller）相信，博爾頓的爆料對上屆曾投給特朗普的獨立或較溫和共和黨選民而言，尤其是關鍵的游離州，博爾頓的爆料或加劇「特朗普疲勞」厭倦感，如果他們留在家中，甚至改投拜登，或令特朗普輸掉這場本就戰情緊湊的大選。

博爾頓收1560萬出書 被轟貪婪偽善

不過，博爾頓形象不討好。《紐約客》報道，博爾頓回憶錄據報收取了書商200萬美元（約1560萬港元）。有批評者已斥博爾頓不在國會彈劾作證，卻在書中爆料，是貪婪和偽善的表現。

（Axios/衛報）