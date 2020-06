博爾頓新書：特朗普尋習助連任 被指撐新疆再教育營拒捲港風波 特朗普斥「大話精」

The Room Where It Happened: A White House Memoir(暫譯《事發房間:白宮回憶錄》)將於下周二(23日)開售,《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及《紐約時報》周三(17日)晚率先披露部分內容。博爾頓在書中稱,2018年12月G20布宜諾斯艾利斯峰會上,習近平多番恭維特朗普的政績,稱希望繼續合作,又促美方取消對數千億美元中國貨品加徵懲罰性關稅等,特朗普當場應允維持原有10%關稅,只要求中方增加採購部分美國農產品,以利他在總統大選中爭取關鍵農業州份的選票。

六四30周年拒發聲明 「誰在乎」

惟去年5月,中美的貿易談判觸礁。博爾頓稱,同年6月的G20大阪峰會前,特朗普曾致電習近平,稱如能與中國達成貿易協議,將令其政治上「獲大大加分」。在峰會上,特朗普回應習近平指摘美國政界擬重啟中美冷戰時,同意民主黨對中國有惡意,又轉談美國總統大選,懇求習近平運用中國的經濟實力確保他連任。他亦促請中國回到原有立場,提議「不對3500億貿易逆差加徵關稅」,而中國應盡可能採購更多美國農產品。習近平同意重啟談判,令特朗普非常高興,稱習近平「300年來最偉大的中國領袖」,數分鐘後改稱「中國史上最偉大領導人」。

博爾頓批評,特朗普將其個人政治利益與國家利益混為一談,例如為求換取貿易協議成果以助連任,提出中止針對華為的刑事檢控,亦漠視中國的人權問題。其中去年六四30周年時,特朗普拒絕發表白宮聲明,更誤稱事件為「15年前發生」,又明言只着眼達成協議,其他事情「誰在乎?」其後香港因反對《逃犯條例》修訂掀起百萬人示威時,博爾頓本期望特朗普會視之為與中國談判的籌碼,惟特朗普明言「不想蹚渾水」,又稱美國也有人權問題。

不想蹚香港反修例運動渾水

對於北京打壓新疆維吾爾人,博爾頓稱,特朗普曾在2018年質疑為何要就此制裁中國,而在去年6月G20大阪峰會的開幕晚宴上,據美方傳譯透露,特朗普稱興建再教育營是正確做法。與此同時,特朗普對台灣問題尤其不耐煩,常用筆尖與白宮橢圓形辦公室的桌子類比台灣與中國大陸,博爾頓認為這反映美國對盟友的承擔與責任「到此為止」。

特朗普否認指控 斥內容犯法

博爾頓批評,民主黨人此前就特朗普以軍事援助換取烏克蘭調查拜登父子一事展開彈劾,但「如他們有花時間有系統地調查特朗普整體外交政策的相關行徑,彈劾結果可能完全不同」。民主黨的眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff)周三(17日)指博爾頓今年初沒就彈劾案到國會作供,卻將相關材料出書,批評他「不愛國」。

博爾頓是迄今首名參與重大外交與國安政策事務的資深保守派高官具名出版回憶錄爆料。博爾頓是著名鷹派,2018年4月獲特朗普任命為國安顧問,但其在朝鮮及伊朗問題的強硬立場跟特朗普不合,加上不支持特朗普跟阿富汗塔利班談判,結果去年9月辭職,特朗普聲稱是在其要求下請辭。特朗普周三晚致電霍士新聞節目,聲言博爾頓出版含有機密內容的回憶錄「犯法」。美國貿易代表萊特希澤周三在參議院聽證上否認特朗普在G20峰會上尋求中國協助總統選戰。

(華爾街日報/紐約時報/華盛頓郵報)