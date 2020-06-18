fb嚴防干預選舉 禁海外官媒廣告

美國用戶可關閉政治廣告

fb創辦人朱克伯格周二投書《今日美國報》，表示已聽到「只想靜觀大選結束者的聲音」，所以fb將引入「關閉政治廣告功能」的新功能，讓fb及Instagram用戶關閉來自候選人及其他組織已標有「付款者」（paid for by）的政治、選舉及社會議題廣告，6月24日開始推出。2016年fb被批評未阻止俄羅斯利用該平台影響美國大選，因此自2018起，fb在政治廣告加上「paid for by」的免責聲明，但只要用戶將廣告分享到自己的帖文時，相關標籤就會消失，批評者認為這會讓不實信息散播。fb周二表示會堵塞漏洞。

另外，fb全球事務總監、英國前副首相克萊格（Nick Clegg）周三在英國《每日電訊報》撰文，承認上次大選fb容讓親俄羅斯內容接觸到多達1.26億美國人，是做得不足。他表示fb將在今次大選期間，封鎖其他國家官媒在美國刊登的所有廣告。

（法新社/路透社/BBC）