紐國「失守」 軍方介入邊境檢疫

增兩輸入 揭防疫漏洞

兩名分別30多及40歲的女子本月7日抵達奧克蘭，並按規定在酒店隔離14天，但只隔離6天便獲酌情豁免，於上周六（13日）獲准駕駛私家車到威靈頓探望一名垂危親人，當天其中一人出現病徵。及至周一， 兩人經檢測後證實皆受新冠病毒感染，現於威靈頓一同接受隔離。

目前新西蘭僅限國民、其家人和必要員工入境，並需隔離14天和接受兩次病毒檢測。政府正了解兩人獲准離開酒店前沒接受檢測的原因，官員指她們上周六中途沒有停車及接觸他人，但衛生部稱正追蹤320名可能與她們有密切接觸的人。

總理阿德恩表示這情况不應發生，亦不可再出現。她又稱雖然有兩宗新增個案，但不會改變新西蘭「零新冠病毒」的狀態：「我們的定義向來是假設會有境外傳入病例。」她表示，豁免措施會暫停，直至有嚴謹的程序管理為止。反對派領袖穆勒（Todd Muller）說，衛生部長克拉克（David Clark）應被撤職，但阿德恩表明不會辭退他。

（衛報）

（抗疫新階段）