新增確診屢達新高 彭斯批誇大恐慌

6州疫情惡化 地區ICU病牀告急

除俄克拉荷馬州外，亞利桑那州、佛州、俄勒岡州和得州新增確診個案繼上周錄得新高後，周二再現單日新高；內華達州周二也繼5月23日後錄得新高。住院人數亦持續增加。在亞利桑那州的圖森醫療中心，專為新冠患者而設的深切治療病房牀位周一（15日）只剩一個，另外19個牀位已滿。

周六特朗普競選集會考慮改戶外

俄克拉荷馬州周一新增591宗確診個案，增幅為7.7%，是全美最高。特朗普周六將在該州塔爾薩市的BOK中心室內場館，舉行3月疫情以來首場競選集會，彭斯周二表示，正考慮另覓場地，或改為在戶外舉行。俄克拉荷馬州衛生官員周二要求所有出席該集會人士事前須接受新冠病毒檢測，出席後要自我隔離及再度檢測。

縱使多州病例增加，彭斯周二投書《華爾街日報》駁斥爆發第二次疫情，稱個案上升因為檢測增加，「這幾天傳媒就第二波疫情拉響警報，這種恐慌被誇大了。我們正戰勝看不見的敵人」。白宮抗疫小組專家、國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）接受《金融時報》訪問時，呼籲包括亞利桑那州、得州和佛州在內各州採取積極措施，包括追蹤及隔離患者，避免近日病例增加變成「真正的暴增」。

（衛報/路透社/金融時報）

（抗疫新階段）