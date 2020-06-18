國內遊救經濟 歐洲較亞美難復蘇

目前部分國家已着手振興國內旅遊，例如中國海南三亞市。酒店研究公司STR的數據顯示，三亞酒店入住率的恢復速度快於中國其他旅遊地區。三亞麗思卡爾頓酒店管理層張小姐說：「國際航班暫停，讓三亞成為中國海灘愛好者的最佳選擇之一。」她指出，酒店的預訂率雖然仍低於正常水平，但入住率自2月谷底以來最少增加一倍。墨西哥等國亦努力振興國內旅遊業，替代失去的國際遊客。

遊歐國際旅客佔主要份額

不過專家指出，這意味更依賴外國遊客的地區可能更難復蘇。牛津經濟研究院經濟學家古杰（David Goodger）說：「在美國及亞洲的旅遊目的地，國內遊客多於國際遊客，因此它們能比歐洲更易復蘇，在歐洲旅遊目的地，國際旅遊佔主要份額。」

區域旅遊助復蘇 亞洲領前

各國下一步的復蘇焦點是區域旅遊業，這方面亞洲再次走在前面。一些東亞和太平洋國家正在協商建立旅遊走廊或「氣泡」。雖然歐盟也正在推動區域旅遊復蘇，但意大利國家旅遊協會主席拉利（Marina Lalli）表示：「我們看到一些預訂，但復蘇勢頭非常緩慢，因為沒有外國遊客。意大利今夏旅遊業將主要靠本地遊客……我們預計要到2023年，國際遊客才會回到2019年水平。」

（金融時報）

（疫後世界）