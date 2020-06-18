4階段放寬限制 有參考香港經驗

汲取SARS經驗 讚港人防疫意識

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月底公布放寬限制措施的4個階段，並稱之為「過渡至新常態計劃」，進度因省而異。截至6月8日，全國有逾半地區進入最後的「第三階段（由「零階段」計起）」。巴爾沙指出，計劃建基於對其他國家及地區的觀察，包括香港，亦聽取了專家建議。他認為，香港善用2003年對抗SARS的經驗，民眾對疫情的意識，促使公眾以至當局在1月底就作出及時反應。

輸入病例難免 最重要迅速偵測

西班牙的解封計劃強調「新常態」，巴爾沙解釋在新常態下，有關社交距離和團體聚會的新規則將維持一段時間，另外亦包括額外的衛生和清潔習慣、增加在家工作和電子學習、改善對長者及高危群體的看護、邊境管制、對飛機乘客採取特定檢查，以及繼續在公共交通上戴口罩等。他說：「只要再沒有新冠病毒，就有望解除目前大多數限制，逐步恢復至傳統生活方式。不過，我們不會忘記這次深刻經歷。」

對於放寬限制後的防疫方針，首席流行病學家西蒙（Fernando Simon）在《金融時報》上周刊登的訪問中指出，該國的焦點將轉為盡快偵測新感染源，針對個別病例而不再是整體數據，務求迅速隔離患者及其接觸者。他表示，目前全國約有一半新增個案可追溯至曾確診的患者。隨着該國面對封城結束、重啟國際旅遊和秋天流感季三大挑戰，當局的目標是盡可能追蹤所有新增病例的源頭。他又指恢復國際旅遊後，輸入病例將無可避免，最重要是迅速偵測並控制有關個案。

（疫後世界）