邊試邊鬆綁 西班牙摸索旅遊新常態 駐港總領事：正與港業界交流 做好準備

對歐逐步開放 限疫情受控區

西班牙是歐洲疫情重災區之一，截至昨日有超過24萬宗確診病例，超過2.7萬人死亡，但隨着新增感染及死亡數字自4月底逐漸放緩，該國曾六度延長、實施長達3個多月的全國緊急狀態令將直至周日就完結。西班牙有着豐富的自然及文化遺產，每年吸引約8300萬人次到訪，惟今次疫情嚴重衝擊佔本地生產總值（GDP）超過12%的旅遊業。歐盟委員會上周四（11日）發表聲明，建議成員國在6月15日前重開歐盟內部的邊境，西班牙對此則相對保守，到下周日才開放邊境給大部分歐洲國家，包括英國。

巴爾沙指出，西班牙會在與歐盟、神根國家和英國緊密合作下逐步開放，旅遊僅限於疫情受控的地區，「我們正研究安全的重啟路線，將會一個接一個地開放予疫情水平相若的國家，當然我們亦將研究對亞洲市場開放」。他指當局正處理各種情况，例如解除歐洲內部邊境限制後，維持對入境人士的控疫措施，包括量度體溫及填寫問卷等，另外亦會開放更多入境地點，並就安全路線推行試驗計劃等，「旅遊講求出發地和目的地的安全，我們已展開工作，確保整個旅遊產業價值鏈落實最大程度的衛生措施」。

地中海度假勝地巴利阿里群島（Balearic Islands）成為西班牙首個開放試驗地點，為正式解封做好準備。當地周一（15日）起至本月底開放予德國遊客，人數上限約1.1萬人。遊客抵達機場後須填寫健康申報表和量度體溫，並提供聯絡資料及住所地址。若遊客出現發燒等病徵，就須接受病毒檢測，結果呈陽性者須在自己的度假屋或政府安排的住宿點隔離。英國是當地最大的遊客來源之一，但未被納入試驗計劃，巴利阿里群島旅遊部門解釋是因為西班牙與英國的流行病形勢有別。

因地制宜 設計「貼地」旅遊營銷

即使各國放寬旅遊限制，遊客亦可能因擔心疫情，對國際旅遊卻步。巴爾沙表示，西班牙在全球多地設有旅遊辦公室，他們在各自的市場緊貼這場危機，從而設計最合適的營銷和商業化策略。他以香港為例，兩地航班連接將是恢復旅遊的基礎，位於廣州的旅遊辦公室負責包括香港在內的市場，現正與香港的航空公司和旅行社交流。他形容現時仍處於初步階段，但希望在直航重新開通前就做好準備，「我們有信心，香港遊客將很快能再次到我們的國家」。

明報記者 陳籽穎

（疫後世界）