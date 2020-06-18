美警工會不實指控示威者捱批

帖文稱警用餐遭下毒 後稱不涉犯罪

紐約市兩個警察工會周一（15日）在Twitter發文，稱有警員到漢堡連鎖店Shake Shack用餐時，飲料內疑似含有漂白劑。兩個工會分別形容這是對警員的「攻擊」，甚至指控餐廳職員「故意下毒」。惟當地警察局長翌日表示，調查後證實事件不涉及犯罪行為。其中一個工會後來刪除帖文，但原本已獲轉發逾1.2萬次。外界質疑工會將事件很快定性為「蓄意襲擊」而非呼籲調查的做法有問題。

近期多地亦有警察部門利用官方Twitter帳戶發布未經證實的指控，如俄亥俄州哥倫布警局本月初聲稱在一輛巴士上找到「球拍、石頭、切肉刀、斧頭、棍棒和其他投擲物」，涉「向暴徒提供騷亂物資」，市長金瑟（Andrew Ginther）和參議員魯比奧（Marco Rubio）亦附和有關指控。惟《哥倫布新聞報道》在報道中指出，一群街頭表演者居住在該巴士上長達一年多，所謂的棍棒其實是雜耍棒，斧頭和切肉刀分別放在燒柴暖爐旁邊和廚房。巴士持有人稱，他們只曾在示威期間派水。

另外，社交網站流傳多則有關示威者刻意在各地街頭擺放石頭或磚頭的謠言，就連警方亦曾在未有證據下提出類似指控。華盛頓州斯波坎（Spokane）警局上周日（7日）發文稱，沒收了「一桶刻意放在市中心的石頭」，當地警長翌日澄清那些石頭並非刻意放在那兒，但沒刪除帖文。紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）本月初亦指控有人「將磚頭戰略性地堆放在紐約各地」，但有傳媒發現他提及的街區根本沒發生示威，有市議員澄清那只是鄰近工地的建築物料。

華郵：警職責執行法律 非「定性」罪行

《華盛頓郵報》的報道指出，雖然部分指控最終或證明屬實，但大部分似乎誇大了實際構成的危險，「當中許多都常見於社交網站，利用推理和影射引起對於對手的懷疑，但這些個案是由警方提出，他們的職責是執行法律，而非直接就可能犯罪行為作出結論」。

（華盛頓郵報）