廢核未換撤制裁 朝鮮怪責和事老

第二次美朝峰會破局 朝感被背叛

文在寅2017年5月上任後致力充當「和事老」緩和兩韓關係。有消息透露總統府青瓦台原亦有意趁新冠疫情，向朝鮮輸出韓國被視為典範的檢疫系統，進一步改善朝韓關係。

朝韓關係在2018年確有大幅改善，但去年第二次美朝峰會失敗成轉捩點。朝鮮按韓國支持的計劃，廢棄寧邊核設施以換取解除制裁，但與特朗普政府提出「以可核查的方式實現朝鮮半島全面、最終無核化」的要求相差甚遠，但最終美國拒絕收貨。曾在美國政府專門研究朝鮮的分析師李敏英（Rachel Minyoung Lee）說：「這是一種背叛和失望的感覺，金正恩認為遭韓國誤導，以為寧邊設施足以與特朗普在河內達成協議。」朝鮮自當時起無視文在寅的會談要求、避開其提出的援助，並多次試射彈道導彈。

韓提合作建議 受特朗普掣肘

智庫蘭德公司（Rand Corp.）的政策分析師金洙（Soo Kim）指出，文在寅政府成員曾暗示首爾或會單方面採取行動，恢復兩韓合作，但此舉有着影響美韓盟友關係的巨大風險。韓國提出恢復開城工業園區營運及開放金剛山觀光等提議，均受特朗普政府掣肘。在特朗普的「極限施壓」政策下，韓國亦大幅削弱對朝鮮的人道援助。

今次兩韓關係緊張的導火線是有韓國民間團體在朝韓邊境散播反朝傳單，曾任美國前總統列根特別顧問、智庫卡托研究所高級研究員班多（Doug Bandow）指出，兩韓2018年簽署《板門店宣言》後，韓國雖下令民間團體停止這類宣傳活動，但沒執法。今次韓國當局表明控告有關團體，班多直言首爾「決定卑躬屈膝無助改善關係」，只會引來朝鮮繼續測試其底線。

（外交家雜誌/彭博社/外交政策）