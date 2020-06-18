朝毁軍事協議 韓警告要付代價 修復非軍事區哨所 前線軍事訓練

勞動黨不再會談 韓統一部長引咎辭職

朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央第一副部長金與正近期以脫北者在邊境用氣球散播反朝傳單為由，頻頻向韓放狠話。她在上周六（13日）抨擊韓國無視兩國關係、縱容脫北者，聲言要跟韓國「訣別」，且將交軍方決定後續「對敵行動」，又「預告」設於開城的朝韓共同聯絡辦公室將淪為一堆瓦礫。她昨日再度措辭強硬批評韓國總統文在寅為《6．15共同宣言》20周年發表的演說，她指韓朝關係降溫的責任在於韓國，又稱韓方沒落實2018年《4．26板門店宣言》及《9．19平壤共同宣言》是「厚顏無恥的狡辯」，並稱文在寅像孩子般天真，一味發表充滿希望的信息，自高自大。執政勞動黨中央委員會統一戰線部部長張錦哲昨日發表談話，表示朝方不再打算與韓國舉行會談。

朝鮮人民軍總參謀部發言人昨日則宣布將在開城工業園區及金剛山旅遊區部署軍力，同時修復非軍事區內的監視哨所，另外包括全面重啟西南海域等前線軍事訓練等規劃，以及將安排在邊境向韓國散發傳單等。韓聯社引述分析指出，朝鮮打算在開城和金剛山地區重新部署前沿主力部隊，象徵2000年代代表韓朝和平與合作的開城和金剛山或淪為軍事對立場所。至於在非軍事區重新部署哨所及在邊境附近地區重新啟動軍演，亦等同廢除《9．19南北軍事協議》。朝鮮警告在西部海域部署炮兵部隊及加強訓練，亦預期可能引發韓朝軍事衝突，令半島緊張局勢再升級。

韓國軍方正24小時密切監察朝鮮動向，保持高度軍事戒備。韓國聯合參謀本部作戰部長全東鎮周三警告，朝方的所為會讓韓朝20年來推動雙邊關係發展、維護朝鮮半島和平的努力及成果化為泡影。去年4月上任的統一部部長金煉鐵昨日下午宣布就兩韓關係惡化請辭，並就未能滿足國民對朝鮮半島和平繁榮的期望致歉。

金與正批文在寅「無恥」 韓斥無常識

面對朝鮮進一步施壓，韓國回應措辭強硬。總統府青瓦台召開視像國安會常委會會議後，國民溝通首席秘書尹道漢在記者會稱，金與正批評文在寅的《6．15共同宣言》20周年演說是缺乏常識，指朝鮮此舉損害韓朝領導人互信基礎，韓方將不會坐視不理。他又稱朝方近期連串行動對朝鮮毫無幫助，他們要對一切後果負責。

文在寅在周一的演說曾對於美朝和韓朝關係未按期望般有進展而感到遺憾，但促請朝鮮繼續遵守協議和恢復對話。

（路透社/韓聯社）