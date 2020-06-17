特朗普堅拒削撥款 改革方案被批「優待警隊」

特朗普周一率先預告計劃，稱要為過去一個月的情况提出「一些良好解決辦法」，說：「整體目標是我們想要法律和秩序，但這也關乎公義，以及關乎安全。」他補充稱執法部門「大部分是好人」，「我們會做得更好」。

三大方向改善執法

《華爾街日報》引述白宮官員消息報道，指令將包括3方向。首先是強烈要求設立認證程序，以促進各警隊部門採取最先進的使用武力方式，那些獲認證曾受訓採用「降溫技巧」的警隊可獲憂先增加撥款。其次是強烈要求成立國家警員資料庫，追蹤和分享違規警員背景。第三點是鼓勵在處理一些非暴力事件時帶同社工人員前往現場，以協助處理有濫藥或酗酒問題、精神問題或無家可歸者等問題。

特朗普的方案未能滿足許多示威者提出的主要訴求——終止或減少向警隊撥款。特朗普上周表明不會這樣做，強調只會確保警隊接受最好的訓練。該方案也跟眾議院民主黨人提出的版本有很大出入，後者禁止警察使用鎖喉或「不敲門搜索令」（no-knock warrant，在有搜查令情况下必要時可爆門入屋搜查）等做法。參議院的共和黨人亦在草擬其版本的方案。但國會兩黨議員皆支持建立全國性的警察使用武力數據庫，以及支持提升警員的訓練項目。

政治新聞網站Politico引述消息報道，該指令是在諮詢警察人員、多地市長、保守派非裔美國人、宗教領袖和警暴殺人受害者家屬等之下草擬。報道質疑改革方案「對警察友善」，又指特朗普主要助手和政治顧問的主要目標，是維持警隊的政治支持，以及維繫特朗普「法律與秩序的總統」之形象。

美國警察同業會（FOP）主席尤斯（Patrick Yoes）發表聲明稱，該警隊工會審視過行政指令的內容後，「支持其目標和方法」。他聲言指令提出的方案「在各方取得很好的平衡」。

（華爾街日報/CNN/Politico）