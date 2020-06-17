博爾頓新書爆內幕 特朗普擬入稟阻出版

博爾頓新書出版商上周在新聞稿中表示，書中提供特朗普「前後不一、毫無章法的決策過程」相關的內幕消息，包括詳細記載特朗普與中俄朝英法德等國打交道的過程，「是本特朗普不希望你看的書」。

稱屬高度機密 出版須負刑責

特朗普周一在白宮向記者表示，博爾頓知道書中有機密資訊，但該書尚未按程序通過有關審核。他說：「我會認為，我身為總統，每一段和我的談話都是高度機密，所以這意味着，如果他寫了本書，且這本書出版了，那他就違法了……那是所謂的刑事責任，是件大事。」司法部長巴爾表示，司法部正嘗試要讓博爾頓完成安全審核程序，並「將機密資訊做必要的刪除」。博爾頓的律師稱，博爾頓與白宮國安委員會專家商討多時，確保書中沒機密。

博爾頓是特朗普第3名國安顧問，去年9月因外交政策意見分歧遭開除。

（衛報/美國廣播公司/路透社/中央社）