美保守派法官「倒戈」撐性小眾平權

特朗普：遵從《民權法》裁決

戈薩奇與同為保守派的首席大法官羅伯茨（John Roberts），在周一判決時加入4名自由派大法官的行列，支持1964年《民權法》第七章列明禁止僱主基於性、種族及膚色等歧視僱員，當中所指的「性」包含性傾向和性別認同。特朗普政府在有關訴訟中反對擴大《民權法》的範圍，上周五亦宣布廢除奧巴馬時代聯邦醫保服務不得歧視跨性別人士的規定。特朗普周一形容今次裁決「非常有力」，並承認這令部分人感驚訝，「他們已作出裁決，我們會遵從最高法院的決定」。

2017年特朗普上任不足兩周，即提名戈薩奇接替之前一年逝世的保守派大法官斯卡利亞，並強調戈薩奇與斯卡利亞均以「文本主義」自居，即僅依靠法規的文本和結構來解釋法律，並非考慮立法者草擬法案時的意圖或立法歷史。

當年Lambda Legal等多個支持同志平權的法律組織表明反對戈薩奇的任命，但該組織周一讚揚戈薩奇所寫的意見書，並表示今次「終獲得勝利」。多年來推動性小眾平權的奧斯本（Torie Osborn）形容，今次裁決「影響成千上萬普通民眾的生活，比（同性）婚姻更加重要，是一個分水嶺」。

保守派批戈薩奇「騎劫文本主義」

保守派組織「司法危機網路」主席塞韋里諾（Carrie Severino）則狠批戈薩奇「騎劫文本主義」，若斯卡利亞在世定會對他非常失望。她和其他保守派法律團體領袖曾力撐戈薩奇加入最高法院。

共和黨人則普遍對此表示支持，例如參議員費希爾（Deb Fischer）稱，須承認所有美國人都享有憲法規定的平等權利；參議員羅姆尼（Mitt Romney）雖認為應交由國會決定，但同意沒有人該為性取向失去工作。

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報/Politico）