美媒指華領館「口罩外交」左右輿論

NBC周一（15日）報道指出，中國政府捐助社區的活動，通常會伴隨舉行剪綵活動，邀當地官員出席，中國官方傳媒會以多種語言廣泛報道，使領館和中國政府亦會在社交媒體上宣傳。中國駐芝加哥領事館上月在唐人街舉行一個捐贈1萬個口罩的儀式，一名州議員也出席。加州紅木城（Redwood City）最近亦舉行了類似儀式，因三藩市總領館捐贈了一批防護裝備。上月網上也有儀式慶祝中國駐休斯敦總領館安排捐贈防護裝備給一間得州醫院。

本身為共和黨人的威斯康星州參議院議長羅思（Roger Roth）認為，中國企圖在威斯康星州就新冠疫情影響輿論，稱有中國外交官曾要求他通過一項讚揚中國應對疫情的決議案，被他拒絕。他又說，一些議員曾告訴他中國官員就捐贈個人防護用品上接觸過他們。

報道稱，自疫爆發以來，中國在全球採取類似策略，即透過提供防護裝備和呼吸機來提高其聲望。

NBC引述一名美國官員指出，北京向全球捐贈防護裝備，反映中國政府嘗試說服人們，「正從他們所引發的大火中救人」，他所指的是新冠病毒來自武漢。國務院一名官員稱，有數個例子顯示中共藉機宣傳。

美亦向外國捐防疫品

不過，報道同時指出，美國同樣花費數以十億美元計資金向其他國家捐贈醫療物資，包括將數千部呼吸機送往俄羅斯、印度和南非。國務院官員指出，美國在疫情期間也向中國提供援助。

（美國全國廣播公司）