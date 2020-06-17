被批為華宣傳 美國之音正副台長辭職 保守派班農親信接掌上級機構

本內特（Amanda Bennett）及菅原（Sandra Sugawara）自2016年起，分別出任美國之音台長和副台長。她們周一向所有員工發電郵，表示已向帕克（Michael Pack）請辭，但沒提及對方有否要求她們辭職，只稱「身為參議院確認的（國際媒體署）行政總裁，他有權以其美國之音的管理層取代我們」。她們又強調「帕克在國會前宣誓，要尊重確保美國之音獨立性的防火牆」。

保守派帕克任國際媒體署總裁

帕克為保守派電影製作人，亦是特朗普盟友、白宮前首席策略師兼總統高級顧問班農的親信。特朗普早於2018年已提名帕克出任國際媒體署行政總裁，惟惹來民主黨人以至少數共和黨人質疑。在參議院外交關係委員會主席里施推動下，參議院本月4日確認帕克的任命，只有一名民主黨人投贊成票。惟哥倫比亞特區檢察總長上月表示，其辦公室正調查帕克有否從他監管的非牟利組織，非法轉移160萬美元（約1240萬港元）到其電影製作公司。

民主黨人認為，進行刑事調查期間應暫停任命程序。國際媒體署除了監管1942年成立的美國之音，亦包括自由歐洲電台、自由亞洲電台和中東廣播網絡等組織。美國之音和其他組織的許多記者均對帕克接任感緊張，質疑他會否維護編輯自主。

讚武漢封城模式 特朗普斥惡心

白宮4月在網站指控美國之音對中國武漢解封的報道是「放大北京的文宣」，斥其稱「中國武漢封城為全球多地仿效的成功『模式』，並在Twitter發布共產黨政府聲稱紀念隔離措施結束的燈光表演影片」。特朗普數天後亦公開稱美國之音的報道「惡心」，要求參議院確認帕克的任命。班農曾公開促請特朗普掌控美國之音，並進行徹底整頓。本內特上周六在Twitter透露，有旗下記者遭疾病控制及預防中心（CDC）的新聞官員列入黑名單。

美國之音此前也曾捲入涉及中國的爭議，其中文組2017年4月直播採訪流亡富商郭文貴時被半途中斷，惹來巨大風波。最終中文組組長龔小夏等被開除，龔在《華爾街日報》撰文質疑是中國政府施壓而停播，美國之音高層否認。

與此同時，中國政府多年來批評美國之音的報道並延遲簽發其記者證。美國3月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」後，中方隨之要求5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有人員及資產，包括美國之音。

（路透社/紐約時報/NPR）