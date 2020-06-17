廉價類固醇治新冠 重症死亡率減1/3

「地塞米松」原用於炎症

牛津大學一支團隊自今年3月展開試驗，其間讓大約2000名新冠病毒住院病人服用面世60年、本來用於治療炎症的地塞米松，對比逾4000名沒用這種藥物的相關患者。結果發現對於要使用呼吸器的重症病人，能使死亡風險由40％減至28％；對於需要供氧的，能使死亡風險由25％減至20％。但對於症狀輕微、不需要協助呼吸的病患而言沒有功效。

地塞米松估計能紓緩重症患者在對抗冠狀病毒時失控的免疫系統反應，減少致命風險。有份領導研究的牛津教授蘭德雷（ Martin Landray）說，連續服藥10天的療程只需5英鎊（49港元）左右，而且全球都有供應，顯然大有好處。研究團隊認為用此藥以治療住院病人刻不容緩，但一般人不應該自行購買服用。

臨牀試驗也曾測試美國總統特朗普吹捧的抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine），但稱擔心它會增加死亡風險和心臟病，所以中途放棄。至於美國生物製藥公司新開發的抗新冠病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），實驗顯示它似乎只是縮短康復時間。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）