行動印證金與正「二號人物」地位

金與正從前是專責對國內官民宣傳工作的執政勞動黨內鼓動宣傳部第一副部長，今年元旦朝中社宣布她獲任「勞動黨中央第一副部長」。朝中社公布其新職時卻沒有介紹她所屬部門的具體性質。韓聯社當時報道推測，勞動黨改編了架構，「中央部」取代了黨內指揮組織「組織指導部」，金與正就屬中央部。

不過，雖然金與正顯然跳級升官，外界並不明瞭其地位及職權變化。惟今年2月起，她突然開始以個人名義直接抨擊韓美，擺脫充當兄長秘書、發言人的角色。其發言嚴厲，抹掉了2018年訪韓時的親善形象。朝鮮問題專家推測她可能是金正恩之下的第二號人物，但對她的權力、駕馭力存疑。踏入6月，她的權限變得愈來愈明晰。

對韓事務 權責漸清晰

6月5日朝中社發表勞動黨中央委員會統一戰線部發言人談話，當中在附和金與正言論的同時，首次明白點出金與正負責對韓事務，指她是「『擔任對南工作』的第一副部長」。6月13日，她明言其權限可指揮對韓政策的部門。

她的言論亦獲朝鮮政策印證。她上周六暗示要摧毁開城的辦事處與重啟軍事行動，周二開始實現，令人關注她6月4日更激進的言論會否成真。她當時警告可能繼禁止金剛山旅遊之後，拆除開城工業園區，或者廢除2018年第二次「文金會」《9.19南北軍事協議》有關解除敵對誤會的南北軍事協議等。

明報記者 何麗玲