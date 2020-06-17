對韓強硬 意在促美談判減制裁

目前任職於韓國智庫「與時齋」的金垣洙認為，朝鮮是亟欲吸引世界注意，「尤其是美國」，又指平壤故意找韓方開刀，「他們傾向視韓國為可挑釁的薄弱環節（weak link）」。趙通則指不能排除此舉只是報復來自韓國的空投傳單，畢竟平壤或因制裁和疫情令公眾不滿和政權不穩而受到嚴重壓力，但他認為更可能朝鮮只是以此為藉口，自製一場危機，以創造條件作更嚴重的挑釁，從而迫使美國重新考慮對朝立場。

鞏固金與正權力

趙通解釋，平壤對美國堅持要繼續制裁、直至其就無核化採取實質行動的立場感到失望，因應嚴苛制裁及疫情帶來的共同影響，它或更迫切希望取得部分制裁寬減，故有更大誘因故意挑釁，作為其邊緣策略（brinksmanship）的一部分。

他又指出，金正恩也可能相信有必要進一步加強胞妹金與正的國內地位和權力。這有幾個好處，一來金正恩倘真如外界早前揣測般身體狀况出現問題甚或惡化，金與正可成為其可堪信賴的繼承人；二來有金與正分擔對韓關係，他可專注於更重要的朝美關係議題或療養身體，三來金與正公開態度顯得強勢，金正恩可躲在幕後，以維繫跟美朝領袖的私人關係，有助平壤實行更精密的外交策略。

明報記者 周宏量