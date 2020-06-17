朝鮮炸聯絡辦公室 毁對韓友好象徵 金與正3天前放狠話 研重新部署非軍事區兵力

韓國統一部公布，朝鮮於當地時間周二下午2時49分已把開城工業園內的南北共同聯絡辦公室大樓炸毁。青瓦台公開的監視片段顯示，事發時炸彈威力大，靠近辦事處的一座15層高韓方人員宿舍亦見外牆坍塌。朝鮮中央電視台宣布，該辦事處「完全崩潰」。

事發後韓國國防部即戒備注視朝鮮動靜，兩個多小時後，青瓦台緊急召開3日內第二場國家安全保障會議（NSC）。會後，NSC事務處長金有根代表回應說，摧毁辦事處粉碎了全部期盼朝鮮半島持久和平人士的盼望，朝鮮要負起一切責任，並警告，若朝鮮繼續令形勢惡化下去，韓國將作有力回應。

中國外交部發言人趙立堅昨表示，中國一貫希望朝鮮半島保持和平與穩定。美國國務院發言人昨呼籲朝鮮「不要進行更多造成反效果的動作」。

該座大樓在2018年朝韓峰會後改建，為兩韓再次和好的象徵之一，2018年9月才啟用，迄周二炸毁僅1年零9個月。韓朝雙方各有數十名包括官員的常駐人士，但朝鮮去年3月不滿韓美軍演，曾撤走朝方人員；今年1月，朝鮮以防控新冠疫情為名請韓方人員離開，大樓便再無人常駐。

朝鮮最近連連針對脫北者組織在邊境發放反朝傳單，抨擊韓國言而無信。朝鮮勞動黨第一副部長金與正上周六（13日）揚言南北共同聯絡辦公室「不中用」，將見到「支離破碎的悲慘光景」。

金與正當日亦聲言已把「後續對敵行動」行使權移交了人民軍總參謀部。朝鮮總參謀部昨發公報表示承黨中央委員會統一戰線部等對韓部門的要求，稱正研究派軍重據非軍事區、重設前線要塞，進一步加強對韓的「警戒措施」。

「文金會」軍事議決內容瀕廢

韓方有分析認為，朝鮮可能撤回板門店非武裝的協定，重新設置2018年所撤走的非軍事區監視哨站，甚至在接近韓國邊境地帶恢復軍事訓練施壓，即把2018年第二次「文金會」《9.19南北軍事協議》議決內容全部推翻。韓國總統文在寅周一（15日）曾呼籲朝鮮切勿封閉兩國對話渠道。

韓國世宗研究所統一戰略研究室主任鄭成長等專家認為，平壤政府因朝美談判進展呆滯，所以自製危機，逼韓國協助推動談判。不過，朝中社近日引述朝鮮官員對此說嗤之以鼻，譏韓國妄自尊大。

分析：對敵氣氛轉移經濟危機焦點

國際戰略問題研究所（IISS）的菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）相信，朝鮮受禁運與疫情夾擊處於經濟危機，近數月局部地區米價持續飈升，與韓國對敵氣氛有利轉移朝鮮民眾的焦點。

（朝中社/Newsis/韓聯社/明日新聞）